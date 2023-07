Grande vittoria di Tortu sui 200 metri con un eccellente 20″14

Ottimi risultati nell'ultima giornata degli assoluti di Molfetta

Una terza e conclusiva giornata dei campionati italiani assoluti disputati a Molfetta in provincia di Bari, la prima storica edizione della storia in Puglia, contraddistinta da tanti risultati di alto contenuto tecnico a cominciare da quanto accaduto nella finale più attesa, quella dei 200 metri intitolati per la prima volta alla compianta leggenda dell’atletica Pietro Mennea, dove il campione olimpico della 4×100 Filippo Tortu ha dato spettacolo con una splendida dimostrazione di talento ed una vittoria entusiasmante nel tempo di 20″14, sua terza miglior prestazione della carriera a soli 4 centesimi dal crono con cui sfiorò, di pochi millesimi, la finale ai mondiali di Eugene 2022.

Per il velocista lombardo di origini sarde una grandissima soddisfazione esternata dopo il traguardo da una gioia incontenibile che l’ha portato addirittura a strapparsi la maglia, ma tanta era stata la tensione e la paura nell’ultima settimana in cui aveva temuto di non poter essere presente a questo fondamentale appuntamento, a causa del banale contrattempo causato dall’esultanza dopo la qualificazione della 4×100 per i Mondiali a Grosseto, e soprattutto una grande iniezione di fiducia in una stagione in cui non era sinora riuscito a rendere per le sue straordinarie possibilità.

Da segnalare anche il buon ritorno agonistico nella gara, dopo alcuni problemi fisici subiti, da parte dell’altro campione a cinque cerchi della staffetta Fausto Desalu, secondo con 20″52, mentre al terzo posto si è piazzato Marco Ricci con 20″69.