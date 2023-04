Grande vittoria di Fabbri nel peso di Gaborone

Bene anche il campione europeo Weir che si piazza al secondo posto

Ottimo inizio di stagione all’aperto per Leonardo Fabbri che, pur ancora con i carichi di lavoro del raduno in Sudafrica, ha ottenuto una brillante vittoria nella prova Gold di Continental Tour disputata ieri pomeriggio a Gaborone, in Botswana, con la misura di 21,32 ottenuta al terzo tentativo, mentre dietro di lui si è piazzato il suo compagno di allenamento e campione europeo indoor, l’italo sudafricano Zane Weir, con 21,09, poi il terzo posto del britannico Scott Lincoln con 20,32 e il quarto del sudafricano finalista olimpico Kyle Blignaut con 19,80.

Nelle gare più attese dal pubblico locale, quelle della velocità maschile, nei 100 metri vittoria del keniano Ferdinand Omanyala con l’eccellente crono di 9″78 pur ventoso (+2,3) davanti all’idolo di casa Letsile Tebogo secondo in 9″91, il quale però ha realizzato a sua volta una straordinaria vittoria nei 200 metri con il proprio personale di 19″87, davanti al canadese Aaron Brown che ha chiuso in 20″00 e con l’oro olimpico Andre de Grasse settimo in 20″41.

Grandissima impresa anche nei 400 metri uomini da parte dell’atleta dello Zambia, Muzala Samukonga, che ha dominato la gara con lo straordinario tempo di 43″91, record della sua nazione e miglior prestazione mondiale dell’anno, mentre al secondo posto si è classificato il grenadino Kirani James, argento ai mondiali di Eugene, con 44″76.