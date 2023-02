Giovedì la quinta edizione di UdinJump Development

L'evento di salto in alto ideato dallo scomparso Alessandro Talotti

Sale l’attesa per la quinta edizione di UdinJump Development, il Meeting d’Italia di salto in alto, ideato dall’indimenticabile scomparso Alessandro Talotti, grande atleta scomparso a soli 40 anni e che è stato l’anima di tale evento insieme a colui che è stato sino alla fine suoi grandissimo amico, e che ancora porta avanti con enorme passione l’evento, Massimo Di Giorgio, anche lui ex saltatore ed attualmente Presidente della Federazione regionale di atletica del Friuli Venezia Giulia.

La manifestazione giunta alla sua quinta edizione, si disputerà giovedì 9 febbraio al Palaindoor Ovidio Bernes di Paderno, alle porte di Udine, e vedrà una gara femminile dagli altissimi contenuti tecnici per la presenza della campionessa mondiale in carica di Oregon 2022, la 26enne australiana Eleanor Patterson che vanta un personale di 2,02 ottenuto proprio in occasione del trionfo iridato di Eugene, ma anche della migliore rappresentante azzurra, la 31enne Elena Vallortigara che nel campionato mondiale statunitense conquistò un fantastico bronzo con 2.00, ma che vanta anche lei un personale di 2,02.

Avranno avversarie di grande prestigio con personali importanti quali su tutte l’ucraina Iryna Heraščenko, che vanta un primato di 2,00 ottenuto proprio nella finale mondiale di Eugene che non le bastò, per la logica degli errori, a superare la nostra Vallortigara, ma anche la montenegrina Marija Vukovic accreditata di 1,97 e argento agli Europei di Monaco di Baviera.