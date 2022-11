Giacobazzi e Sommi favoriti nella Maratona di Ravenna

Si assegnano in mattinata i titoli italiani sui 42,195 km

A conclusione di tre intense giornate di sport e aggregazione sociale vissute sul territorio della splendida città d’arte di Ravenna, questa mattina dalle 9,15 si vivrà il momento agonistico più interessante e atteso con la disputa dei campionati italiani di maratona che, per la quinta volta negli ultimi sette anni si disputeranno in Emilia Romagna, di cui ben quattro proprio a Ravenna, nel 2015, 2018 e 2019, ma anche nel 2016 quando si disputarono solo i campionati master sui 42,195 km, che quest’anno si svolgeranno in abbinamento con la manifestazione principale.

La 23esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte partirà da via di Roma davanti al MAR, il Museo d’Arte della Città di Ravenna, sede anche dell’arrivo che si raggiungerà dopo aver corso tra gli otto siti riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco.

Nell’evento che assegnerà per la 109esima volta il titolo al maschile, mentre per le donne sarà la 43esima, non saranno presenti specialisti di primissimo piano in quanto è risaputo che, una distanza così lunga, non possa essere disputata ad alto livello più di tre o massimo quattro volte in un anno, per cui in una logica di indispensabile scelta tra le tantissime maratone che si svolgono in tutto il mondo, specie in autunno, è inevitabile che in un pur prestigioso campionato italiano non riescano ad essere presenti gli atleti maggiormente accreditati.