Furlani verso i Mondiali di Budapest con tappa a Gerusalemme

SPRINTNEWS

Dal 7 al 10 agosto i campionati europei under 20 con la presenza del 18enne saltatore azzurro

Sarà formata da 95 atleti la spedizione azzurra per i prossimi Campionati Europei under 20 che si disputeranno a Gerusalemme dal 7 al 10 agosto prossimo, con la partecipazione di 43 donne e 52 uomini tra cui la punta di diamante sarà certamente il 18enne specialista del salto in lungo, Mattia Furlani, il più cristallino giovane talento dell’atletica italiana, che proprio l’anno scorso nello stesso impianto israeliano ha ottenuto la medaglia d’oro negli Europei under 18, sia nel lungo che nell’alto. Prima dell’inizio di quella manifestazione del luglio 2022, Mattia era ancora indeciso su quale sarebbe stata la definitiva scelta agonistica da fare tra i due diversi tipi di salto, uno in elevazione e l’altro in estensione ma, lo straordinario risultato ottenuto appunto nel lungo con il successo a 8,04 metri, lo ha definitivamente convinto su quale fosse la strada da intraprendere e, quanto già accaduto nella sua prima stagione da juniores con subito il primato europeo under 20 indoor, e poi l’eccellente risultato di 8,24 all’aperto che ha sancito la sua prima vittoria in un grande meeting internazionale, a Hengelo, lo stanno definitivamente proiettando ad essere già uno dei migliori specialisti al mondo a livello assoluto.

In tale ottica, pur avendo sfiorato il minimo diretto per i Mondiali di Budapest fissato a 8.25, ma ricordiamo che a Savona pur con vento leggermente a favore di troppo ha saltato anche 8.44, Mattia è ampiamente certo di poter gareggiare nella massima competizione mondiale grazie alla sua ottima posizione nel ranking mondiale, e intanto per preparare l’evento più importante della sua ancor giovanissima carriera, dopo aver deciso di rinunciare ai campionati assoluti di Molfetta per ricaricare le batterie, sarà la perla della squadra azzurra che gareggerà a Gerusalemme. Guardando nell’elenco degli altri convocati diramato dal responsabile tecnico del settore giovanile, Tonino Andreozzi, gli altri due nomi di spicco per quanto riguarda il settore dei salti sono rappresentati ancora nel lungo, ma al femminile, da Marta Amani medaglia di bronzo dei Mondiali under 20 di Cali l’anno scorso, mentre nel salto con l’asta sempre femminile sarà impegnata la poliedrica Great Nnachi.