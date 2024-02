Furlani superlativo vola subito a 8,08 nel lungo

© sprintnews

Quando si parla di Mattia Furlani, il più cristallino talento dell’atletica italiana degli ultimi anni, gli elogi non si sprecano mai e anche nel suo debutto stagionale a 4 giorni dal suo 19esimo compleanno, il fenomeno azzurro del salto in lungo ha entusiasmato con la vittoria nel Folksam Grand Prix di Stoccolma, meeting Bronze del World Indoor Tour, con un gran balzo a 8,08 che gli è valso il suo personale al coperto, e il miglioramento del già suo record europeo under 20 indoor, superato anche nell’ultima prova con 8,01.