Furlani subito in pedana nella prima giornata degli Europei under 20

Inizia oggi a Gerusalemme la ventisettesima edizione dei Campionati Europei Juniores, quelli riservati agli atleti nati nel 2004 e 2005 ma con qualche partecipazione anche di giovanissimi del 2006, che vedrà una nutrita partecipazione di azzurri a iniziare dal 18enne specialista del salto in lungo, Mattia Furlani, il più cristallino giovane talento dell'atletica italiana, che proprio l'anno scorso nello stesso impianto israeliano Givat Ram ebbe la definitiva conferma di come la sua strada agonistica si sarebbe definitivamente orientata verso il salto in lungo, dove ottenne con 8,04 una straordinaria vittoria, peraltro replicata anche nell'alto, specialità però accantonata per dedicare tutte le energie a una disciplina che già in questa stagione gli ha regalato ulteriori grandi soddisfazioni con un personale di 8.24 e un balzo a 8.44, pur non omologabile per il vento, che rappresenta però il più lungo nella storia di un saltatore sotto i 20 anni in ogni condizione climatica.

Mattia, che sarà presente con grandi ambizioni anche ai mondiali assoluti in Ungheria, è stato pure nominato capitano insieme al bronzo mondiale under 20 del lungo femminile, Marta Amani, della squadra italiana guidata dal vicedirettore tecnico Antonio Andreozzi, con il campione azzurro Fabrizio Donato, bronzo olimpico 2012 del triplo, nel ruolo di team ambassador per trasmettere il suo carisma ai più giovani.

Per Furlani, che debutterà proprio questa mattina nelle qualificazioni della sua disciplina alle 11.02 ora locale, le 10.02 in Italia, ieri anche l’onore di essere uno dei protagonisti nella conferenza stampa della vigilia con la presenza degli atleti più attesi, in cui ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Felice di tornare qui perché ho ottimi ricordi dopo aver vinto l’anno scorso. È un evento fondamentale per crescere ancora, spero di potermi ripetere. Non è un problema la pressione, fa parte della vita e mi concentro soprattutto su me stesso. Il mio sogno? La medaglia olimpica, ed è quello di ogni atleta, ma si deve andare avanti per gradi e prima dei prossimi Mondiali di Budapest è importante fare un’altra esperienza in un campionato internazionale”.