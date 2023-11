Furlani riparte dal raduno federale under 20 di Grosseto

Dal 17 al 19 novembre il raduno in vista del 2024

Mattia Furlani, lo straordinario 18enne talento azzurro specialista nel salto in lungo, reduce dalla sua prima stagione da atleta juniores in cui di fatto oltre ad aver conquistato il titolo europeo under 20 a Gerusalemme, si è posto all’attenzione generale anche nelle gare assolute con una vittoria in un meeting Gold di Continental Tour, ma ha pure ottenuto pochi giorni fa il prestigioso riconoscimento di atleta europeo dell’anno tra le stelle emergenti, comincerà a programmare a livello collegiale il suo 2024 nel corso del raduno federale che si terrà, dal 17 al 19 novembre, a Grosseto presso il campo scuola Zauli insieme ad altri 58 giovani azzurri con grandi potenzialità già espresse e da esprimere.

L’incontro riservato di fatto agli atleti under 20 sarà finalizzato a tracciare la strada verso i principali appuntamenti annuali della categoria, con particolare riguardo a quello primario rappresentato dai Campionati Mondiali under 20 di Lima in Perù, che si svolgeranno in estate dal 26 al 31 agosto 2024.

Nell’elenco dei convocati, ufficializzato dal vice direttore tecnico per le squadre giovanili Tonino Andreozzi, ci sono 31 uomini e 28 donne, alcuni dei quali già vincitori di medaglie nelle recenti rassegne internazionali, tra cui oltre al già citato Furlani spiccano i nomi di Daniele Groos bronzo sui 200 metri agli Europei di Gerusalemme, ma anche quello di Erika Saraceni tra la le ragazze, atleta che nel 2023 ha vinto le Olimpiadi giovanili nel salto triplo per poi ottenere da allieva un prestigioso quarto posto sempre agli Europei Juniores in Israele.