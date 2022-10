Furlani nella finale a tre per il titolo di stella europea emergente

SPRINTNEWS

Il 17enne saltatore azzurro in lotta sino alla fine per il prestigioso riconoscimento

La stagione in pista della grande atletica internazionale è ormai praticamente finita, ma continua invece lo straordinario momento agonistico del 17enne saltatore azzurro Mattia Furlani, appartenente sino alla fine dell’anno alla categoria allievi, che peraltro ha gareggiato ancora brillantemente sino a pochi giorni fa nei campionati societari under 18, il quale è entrato nella finale a tre degli Oscar dell’Atletica Europea per le stelle emergenti, vale a dire il premio che ogni anno European Athletics conferisce all’atleta giovane, uomo e donna, che si sia maggiormente distinto per i risultati ottenuti. Per il giovanissimo talento reatino, che compirà 18 anni solamente il prossimo 7 febbraio 2023, è un riconoscimento straordinario in considerazione del fatto che tutti gli altri 9 atleti scelti inizialmente fossero nella maggior parte dei casi più grandi di lui, e già il fatto di essere in mezzo a loro sembrava il massimo che Mattia potesse raggiungere per quest’anno, ma invece la sua straordinaria esplosione agonistica è stata ulteriormente premiata e sarà presente nella serata finale della premiazione dei Golden Tracks, che si terrà il 22 ottobre prossimo a Tallinn in Estonia.

Il terzetto delle meraviglie che si contenderà il titolo di Men’s Rising Star 2022, l’astro nascente europeo, sarà composto oltre che da Mattia dal formidabile ventenne discobolo lituano figlio d’arte, Mykolas Alekna, argento mondiale a Eugene, e dal mezzofondista olandese Niels Laros, che ha realizzato in stagione i nuovi record continentali under 18 nei 3000 e 1500 metri, specialità quest’ultima in cui ha anche vinto l’oro europeo di categoria a Gerusalemme. Mattia, in realtà, è stata votatissimo sui canali social che avevano un peso del 25% sulla decisione finale, risultando il preferito sulla pagina Instagram di European Athletics, ma certamente ha avuto un grande riscontro anche nelle preferenze espresse dalle varie federazioni, dai media e da un panel d’esperti.