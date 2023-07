Fraser Pryce in forma mondiale con 10″83 sui 100 di Madrid

La 36enne giamaicana icona della velocità mondiale in grande condizione in vista di Budapest

La fenomenale velocista giamaicana Shelly Ann Fraser Pryce, assoluta icona delle discipline veloci femminili con i suoi 3 titoli olimpici e 11 mondiali, ha vinto la seconda gara stagionale sui 100 metri in 10”83 al meeting di Madrid sulla pista verde dello Stadio Vallehermoso due giorni dopo il successo al meeting di Lucerna in 10”82.

La 36enne velocista, che ha iniziato la stagione tardi a causa di un infortunio al ginocchio subito alla vigilia del Kip Keino Classic di Nairobi, nei recenti Trials giamaicani di Kingston si è piazzata seconda sui 200 metri in 22”26 alle spalle di Shericka Jackson, garantendosi quindi un posto anche sul mezzo giro di pista ai Mondiali di Budapest in Ungheria, per cui aveva già il diritto di partecipazione sui 100 in quanto campionessa uscente di Oregon 2022.

Nella stessa competizione la spagnola Jael Bestue si è messa in luce piazzandosi seconda con 11”10, mentre va segnalato con grande interesse il ritorno in pista a buoni livelli dell’azzurra Zaynab Dosso, frenata negli ultimi mesi da vari problemi fisici, che ha chiuso al quarto posto con 11”30.

Tra le altre gare ancora una grande prova dello svizzero Jason Joseph che ha vinto i 110 metri ostacoli eguagliando il suo record elvetico con 13”10, terza migliore prestazione europea dell’anno alle spalle del 13”07 del francese Wilhelm Belocian, peraltro battuto nell’occasione e secondo con 13″20, e del 13”09 del connazionale Just Mathey Kwaowu, mentre ricordiamo che Joseph aveva già corso tale crono in occasione del secondo posto al Golden Gala di Firenze alle spalle di Grant Holloway.

Grande competizione anche nel getto del peso maschile con Rajindra Campbell che ha migliorato il record giamaicano del getto del peso maschile di 91 centimetri con l’eccellente misura di 22.22, mentre lo statunitense Roger Steen e il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi hanno superato la barriera dei 21 metri lanciando rispettivamente a 21.33m e 21.30m.

La statunitense Anna Cockrell ha migliorato il personale stagionale sui 400 metri ostacoli femminili con 53”79 dopo aver esordito in Europa correndo in 54”45 a Lucerna, con anche la marocchina Noura Ennadi e l’olandese Cathelijn Peeters che hanno migliorato i propri personali correndo rispettivamente in 54”37 e in 54”56.