Fortunato quinto nella 10 km di marcia a Madrid

Bella impresa, ieri mattina nella capitale spagnola in una calda giornata di sole, del marciatore azzurro Francesco Fortunato che, nel Gran Premio Internacional Madrid Marcha La Liga, evento sui 10 km in strada del World Athletics Race Walking Tour Gold, ha ottenuto un eccellente quinto posto, mentre l’attesissimo campione olimpico della 20 km di Tokyo, Massimo Stano, si è dovuto accontentare della tredicesima posizione. Fortunato, 27enne nativo di Andria in Puglia, la stessa regione di Stano, tre volte campione italiano proprio sui 10 km, completa la sua prova in 39’21 nella sfida dominata dallo svedese Perseus Karlstrom con 38’42, il quale sferra l’azione decisiva nell’ultimo chilometro, dopo aver condotto una gara di testa sin dai primissimi metri, mentre Stano mai in lotta con i migliori chiude al tredicesimo posto, con il tempo finale di 40’21.

Getty Images