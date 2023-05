Fortunato fa sul serio e domina anche nei 20 km di Podebrady

L'azzurro si conferma dopo la vittoria nella 10 km di Madrid. Bene anche Stano terzo e Palmisano seconda nella gara femminile

© sprintnews Grandissima prestazione di Francesco Fortunato, sui 20 km di marcia dei Campionati Europei a squadre di marcia svolti a Podebrady nella Repubblica Ceca, con l’azzurro che domina la gara con il suo nuovo personale di 1h18’59, che gli vale anche quale minimo per i prossimi Mondiali di Budapest ad agosto, confermando i grandi progressi degli ultimi tempi, a partire dal quinto posto agli Europei di Monaco 2022, come pure della recente vittoria del 30 aprile scorso sui 10 km del Gran Premio Marcha di Madrid.

Positiva anche la gara del campione olimpico sulla distanza, Massimo Stano, pur ancora leggermente in ritardo di condizione, che giunge al traguardo in terza posizione con il tempo di 1h20’07 e trionfo azzurro maschile, quindi, con la medaglia d’oro anche nella classifica a squadra, grazie al contributo dell’undicesimo posto di Andrea Cosi con 1h22’48.

Oro per l’Italia anche per la compagine femminile della 20 km a squadre, grazie soprattutto alla grande impresa della campionessa olimpica dei 20 km, Antonella Palmisano, che ottiene un prestigioso secondo posto in 1h29’19, pochissimi metri dietro alla vincitrice la greca Antigoni Ntrismpioti prima con 1’29’17.

Ricordiamo che Antonella era tornata in gara nello scorso fine aprile, al Grand Prix Marcha di Madrid sui 10 km, dopo 21 mesi dal suo trionfo olimpico del 6 agosto 2021 in quanto, svariati problemi fisici ed anche un’operazione all’anca l’avevano tenuta lontana dalle competizioni e, per lei, il crono di oggi vale anche quale minimo per la partecipazione ai prossimi campionati del mondo di Budapest in Ungheria, previsti dal 19 al 27 agosto.

Da sottolineare pure l’ottavo posto di Valentina Trapletti con 1’32’09 e l’undicesimo dell’ottima Alexandrina Mihai, giovanissima marciatrice, con 1’32’55.