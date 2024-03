Fortunato al personale sui 10.000 metri di marcia con 38’51’71

SPRINTNEWS

Il marciatore pugliese in ottima condizione a 4 settimane dai mondiali a squadre in Turchia

Francesco Fortunato, uno dei tre marciatori azzurri insieme a Massimo Stano e Antonella palmisano, già qualificato di fatto per le Olimpiadi di Parigi, si è mostrato in buona condizione di forma sulla pista di Campobasso dove ha vinto i 10.000 metri nella seconda prova dei campionati societari, con il tempo di 38’51″71 che gli ha consentito di migliorarsi su tale distanza dopo cinque anni. Per Fortunato indicazioni sicuramente interessanti su una distanza che, sino all’anno scorso, aveva poca rilevanza a livello assoluto ma da quest’anno, con l’introduzione per i giochi a cinque cerchi di Parigi della staffetta mista sui 42,195 km, assume una valenza diversa in quanto i due partecipanti a questa nuova disciplina, un uomo e una donna, dovranno percorrere due volte alternate poco più di 10.000 metri e, pur se ovviamente la fatica sarà doppia, il riposo tra una frazione e l’altra impone un atteggiamento un po’ diverso nell’affrontare la distanza. Tra quattro settimane, a tal proposito, ci saranno il 20 e 21 aprile i campionati mondiali a squadre di marcia ad Antalya in Turchia, e sarà l’occasione quasi decisiva per definire il numero di squadre da poter iscrivere alle Olimpiadi proprio nella staffetta mista, una delle quali sarà certamente quella di Stano e Palmisano, mentre Fortunato proverà ad ottenere la qualificazione anche su tale disciplina, oltre che quella già acquisita sulla 20 km individuale, gareggiando presumibilmente con Valentina Trapletti.

Dietro al marciatore azzurro si è piazzato Gianluca Picchiottino che, dopo aver avvicinato il personale nella 20 km di Dudince la scorsa settimana con 1h21’47, si è migliorato anche lui scendendo a sua volta sotto i trentanove minuti con 38’57″96, per un progresso di oltre trenta secondi rispetto al 39’31″99 del 2023, mentre in terza posizione si è classificato Andrea Agrusti con 40’43″72, pure lui di proprio limite, quarto Aldo Andrei in 40’54″36 e quinto Diego Giampaolo a sua volta al personale con 41’25″25.