Femke Bol troneggia nella grande stagione ad ostacoli

L'olandese protagonista di un anno straordinario

Il 2023 delle corse con ostacoli, sia quelle più veloci sul rettilineo divise tra 110 e 100 metri maschili o femminili, che quelle sul giro di pista, hanno registrato ottimi risultati a livello cronometrico con la fenomenale ventitreenne olandese Femke Bol capace di conquistare il primo titolo mondiale della sua carriera, sui 400 H a Budapest, con il secondo miglior crono di sempre della sua carriera di 51”70, riscattando la delusione per la caduta nei metri finali durante la finale della staffetta 4×400 mista. Le speranze di Bol di vincere l’oro sono aumentate dopo la rinuncia per infortunio della primatista del mondo Sydney McLaughlin, che lo scorso anno vinse il titolo mondiale a Eugene stabilendo il primato del mondo con 50”68, mentre Shamier Little ha vinto la medaglia d’argento in 52”80, un centesimo di secondo meglio del tempo con il quale si era imposta nella più veloce delle due semifinali.

La giamaicana Rushell Clayton ha replicato la medaglia di bronzo di quattro anni prima ai Mondiali di Doha 2019 migliorando il record personale con 52”81. Kemi Adekoya, atleta del Barhein di origini nigeriane, si è classificata al quarto posto migliorando il suo record asiatico con 54”09. Ayomide Folorunso ha migliorato due volte il record nazionale correndo in 54”22 ai Campionati Italiani di Molfetta e in 53”89 nella semifinale dei Mondiali di Budapest prima di piazzarsi sesta nella finale iridata in 54”19. Bol ha coronato la stagione con le vittorie a Bellinzona in 52”79, Bruxelles in 52”11 e nella finale della Diamond League a Eugene in 51”98. A livello di gare NCAA va ricordato anche l’eccellente 53”23 della statunitense Britton Wilson, quinta migliore prestazione mondiale dell’anno.