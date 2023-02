Femke Bol principale stella degli Euroindoor di Istanbul

Tutte le protagoniste più attese dei 4 giorni di gare che iniziano giovedì

Dopodomani 2 marzo inizieranno i Campionati Europei al coperto di Istanbul, che vedranno la partecipazione di 49 azzurri in partenza proprio oggi alla volta della capitale turca, e vogliamo allora analizzare le principali sfide in programma partendo dalle atlete più attese quali, su tutte, la fenomenale quattrocentometrista olandese Femke Bol capace di entusiasmare nello spazio di soli 15 giorni in febbraio, tra il 5 e il 19, con due record del mondo al coperto, sulla distanza spuria dei 500 metri con 1’05″63, ma soprattutto su quella dei 400 dove, con il sensazionale crono di 49″26 ottenuto ad Apeldoorn in Olanda, ha polverizzato lo storico record di 49″59 realizzato dalla cecoslovacca Jarmila Kratochvílová, il 7 marzo 1982, nel Palasport di Milano che poi crollò per la neve tre anni dopo.

E’ stata quest’ultima, da parte dell’atleta dei Paesi Bassi che ha compiuto 23 anni solamente pochi giorni fa e che è anche una grande specialista del giro di pista all’aperto con ostacoli, l’impresa certamente più eclatante di tutto il panorama mondiale al coperto della stagione 2023, per cui non si può non considerare la sua come la principale presenza di tutti i campionati dove, nella gara dei 400 metri, dovrebbe difendere senza alcun problema il suo titolo di Torun 2021, mentre nella lotta per i due posti restanti sul podio sembrano candidate la connazionale Lieke Klaver insieme alla polacca Anna Kielbasinska.