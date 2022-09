Fantini grande stella nella finale dei Campionati Societari

Da domani le finali per l'assegnazione degli scudetti italiani a squadre

Ultimo grande appuntamento nazionale per l’atletica con la finale dei campionati societari, che assegnerà sabato e domenica gli scudetti italiani maschili e femminili nell’impianto sportivo di Brescia, intitolato a Gabre Gabric, dove gli atleti gareggeranno in un’ottica di squadra e non individuale, nel senso che ogni punto ottenuto da ciascuno di loro sarà fondamentale per il piazzamento finale della propria società sportiva.

Saranno tredici i club a contendersi il titolo tra gli uomini mentre dodici quelli tra le donne, con cinque squadre che si presenteranno in ambedue le competizioni, la Studentesca Rieti Milardi, il Cus Pro Patria Milano, l’Atletica Firenze Marathon, il Cus Parma e La Fratellanza 1874 Modena.