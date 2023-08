Fantini alla caccia dell’impresa questa sera a Budapest

Per la martellista azzurra una finale in cui potrebbe migliorare il quarto posto dello scorso mondiale

Nella sesta giornata dei mondiali di atletica in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria, spiccano nella primissima mattina dalle 7.00 le due gare di marcia sui 35 km, sia maschile che femminile, con la presenza nella prima della medaglia d’oro dell’anno scorso in Oregon, Massimo Stano, il quale proverà a confermarsi dopo il ritiro dalla gara dei 20 km e, insieme a lui, ci saranno gli altri tre azzurri Andrea Agrusti, Riccardo Orsoni e Matteo Giupponi, quest’ultimo bronzo ai campionati europei di Monaco di Baviera 2022 nella stessa disciplina, mentre nella prova delle donne che si svolgerà in contemporanea saranno impegnate Nicole Colombi, Federica Curiazzi e Sara Vitiello.

Nella serata dopo le semifinali dei 200 metri femminili dalle 19.45, che vedranno impegnata Dalia Kaddari, brillante in batteria con il crono di 22″67 vicino al suo personale di 22″63 ed anche al record italiano di 22″56 di Libania Grenot che potrebbe attaccare, ci sarà dalle 20.15 l’attesissima finale del martello femminile con la presenza della primatista nazionale Sara Fantini apparsa ieri in qualificazione in eccellente condizione, avendo ottenuto l’accesso all’atto finale con il primo lancio di 73,28 metri, sesta misura globale tra le 12 finaliste.

Per la lanciatrice azzurra, bronzo ai campionati europei di Monaco di Baviera 2022, ci sarà la possibilità di provare a migliorare il già brillante quarto posto della scorsa edizione dei mondiali di Eugene, ma per farlo dovrà trovare misure molto vicine al suo record di 75,77 ottenuto l’anno scorso a Madrid, in un contesto dove le sue avversarie più pericolose saranno l’atleta dell’Azerbaigian Skydan, la statunitense DeAnna Price e la canadese Rogers.