Duplantis pronto per un’altra stagione da extraterrestre

Il fenomenale saltatore svedese pensa già ai mondiali indoor di Glasgow a marzo

© sprintnews Armand Mondo Duplantis è ormai da tempo l’assoluta icona dell’atletica mondiale in quanto, oltre ad aver vinto tutto quello che si possa vincere nella carriera, pur avendo ancora solo 24 anni, polarizza spesso l’attenzione generale al termine delle sue gare il cui esito finale è praticamente una formalità, provando quasi sempre dopo essere certo della sua vittoria ad attaccare il record del mondo che detiene dall’8 febbraio 2020 quando salì sino a 6,17 a Torun in Polonia, per poi migliorarlo di centimetro in centimetro sino ai 6,23 della finale di Diamond League di quest’anno a Eugene.

Per il fenomenale saltatore svedese, vincitore di uno dei tre oscar mondiali assegnati recentemente da World Athletics, è però già tempo di pensare alla prossima importantissima stagione che lo vedrà impegnato certamente, sia al coperto con i Mondiali di Glasgow a marzo, che all’aperto negli Europei di Roma e nelle Olimpiadi di Parigi, ma anche in tanti altri meeting dove darà come sempre spettacolo con le sue acrobazie oltre la normale competizione.

In Scozia, intanto, dal 1 al 3 marzo Duplantis difenderà il titolo già conquistato a Belgrado nel 2022 su una pedana per lui già molto cara in quanto ci realizzò il suo secondo pèrimato mondiale, il 15 febbraio 2020, solo sei giorni dopo l’impresa del 6,17 a Torun e, a tal proposito Armand ha recentemente ricordato come quel salto di Glasgow fu per lui particolarmente importante per dimostrare a tutti che il precedente primato, di una settimana prima, non era certo arrivato per caso.

Bellissima l’immagine che riproduciamo sotto, subito dopo il sensazionale salto, dove l’atleta dopo essersi alzato trionfante dalla fossa di atterraggio si è mostrato con le braccia teatralmente incrociate con le sguardo a significare che quello ormai era il suo standard abituale.