Duplantis fallisce di un soffio i 6,19 del nuovo record dell’asta

Il primatista mondiale e campione olimpico del salto con l’asta Armand Duplantis ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno per la quarta gara consecutiva in questa stagione, superando 6.05m al Muller Indoor Grand Prix di Birmingham, dopo i successi di Karlsruhe con 6.01m, Berlino con 6.03m e Uppsala con 6.04m. Il ventiduenne fuoriclasse svedese ha aperto la gara saltando 5.61m e 5.81m sempre al primo tentativo, prima di valicare l’asticella a 6.05m alla terza prova. Mondo ha mancato davvero di un nulla il terzo tentativo alla misura del primato del mondo di 6.19m, un centimetro in più rispetto al suo primato realizzato in occasione dell’edizione del 2020 del Muller Grand Prix disputata a Glasgow.

Armand Duplantis: “Ho sensazioni contrastanti. Saltare 6.05m è un buon risultato, ma volevo saltare 6.19m. Ho molte aspettative. Ci sono buone condizioni nelle gare indoor e sapevo di poter battere il record del mondo. Lo voglio fortemente. Oggi ho scelto una progressione aggressiva con le misure da affrontare. Negli ultimi meeting ho effettuato troppi salti prima di tentare il primato del mondo e questo ha reso più difficili i miei tentativi di primato del mondo perché arrivavo troppo stanco. Volevo essere in condizioni perfette al momento di affrontare la misura di 6.19m“.