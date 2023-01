Duplantis atleta dell’anno per Track and Field News

L'astista svedese prevale sull'ostacolista brasiliano Dos Santos

Prima di entrare definitivamente nella nuova stagione agonistica, segnaliamo l’ultimo importante riconoscimento del passato 2022, assegnato da parte della più famosa rivista specializzata del mondo, la statunitense Track and Field News nota come la Bibbia dell’atletica, che ha emesso i suoi verdetti stilando la classifica dei top 10 atleti a livello maschile con una votazione molto tecnica, e poco emozionale, emessa da una giuria composta da 31 giornalisti e statistici internazionali.

La vittoria è andata, esattamente come per gli Oscar assegnati da World Athletics, al saltatore con l’asta Armand Duplantis, 23enne atleta svedese capace di vincere nella stagione qualsiasi trofeo disponibile, oltre ad aver battuto i suoi stessi record del mondo all’aperto e al coperto ma, se il trionfo del saltatore era scontato nell’edizione numero 63 del referendum, e infatti la votazione in suo favore è stata quasi unanime tra i giurati di Track and Field con solamente tre componenti che non hanno votato per la sua vittoria, i due posti accanto a lui nel podio virtuale della rivista statunitense forse lo sono stati un po’ meno.

In seconda posizione si è infatti piazzato il brasiliano Alison Dos Santos, campione del mondo dei 400 metri ostacoli, che però non era nemmeno nella cinquina dei finalisti degli Oscar assegnati dalla principale federazione mondiale, mentre al terzo posto c’è il keniano Eliud Kipchoge che, pur non partecipando alla massima competizione iridata di Eugene, è stato premiato dalla giuria per aver migliorato il suo stesso record mondiale della maratona nella seconda delle sue due gare dell’anno a Berlino.