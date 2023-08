Dosso nella semifinale dei 100 per migliorarsi ancora

SPRINTNEWS

Gli azzurri impegnati nella terza giornata dei mondiali dal programma solo serale

La terza giornata dei campionati mondiali di atletica in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria, vedrà un programma limitato alla serata con la prima gara dove saranno impegnate atlete italiane che sarà il salto con l’asta femminile, a partire dalle 18.40, con la presenza della primatista italiana Roberta Bruni e di Elisa Molinarolo, a cui seguiranno dopo 10 minuti le batterie dei 400 ostacoli sempre donne con Ayomide Folorunso, Eleonora Marchiando e Rebecca Sartori, mentre alle 19.35 grande attesa per le semifinali della stessa disciplina riservata agli uomini, dove saranno presenti Mario Lambrughi e Alessandro Sibilio, quest’ultimo finalista ai giochi olimpici di Tokyo 2021 che, dopo una anno di fermo per un infortunio patito l’anno scorso a giugno, è tornato a maggio con ancora qualche problema fisico non totalmente risolto e, in batteria, pur superando abbastanza facilmente il turno non ha purtroppo dato la sensazione di essere nella condizione di due anni fa in Giappone.

Alle 19.40 la finale del salto triplo maschile con Emmanuel Ihemeie, sempre molto regolare tra le prime posizioni mondiali, mentre dalle 20.05 altre semifinali di corse interessanti con i 110 ostacoli che vedranno la presenza di entrambi gli azzurri iscritti, Lorenzo Simonelli e Hassane Fofana che proveranno ad ottenere un buon crono perché, oggettivamente, l’obiettivo di una finale sembra veramente proibitivo per entrambi a meno che non riescano a superare i propri personali, il cui migliore è il 13″33 del 21enne Simonelli. Lo stesso discorso del tempo su cui puntare vale anche per Zaynab Dosso, che sarà impegnata in una difficilissima semifinale dei 100 femminili, ma dopo lo splendido risultato cronometrico della batteria di ieri dove ha eguagliato con 11″14 il primato italiano vecchio 22 anni, di Manuela Levorato, oggi potrebbe essere anche l’occasione ideale per impadronirsene da sola visto che la pista è apparsa molto reattiva, specie per i velocisti.