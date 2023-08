Doppio oro azzurro alle Universiadi di atletica

SPRINTNEWS

Successi di Alice Muraro nei 400 H e di Laura Pellicoro sugli 800 metri

Ottime prestazioni degli atleti italiani nella terza giornata dedicata all’atletica delle Universiadi in corso di svolgimento a Chengdu in Cina, con le prime due medaglie d’oro conquistate al femminile da Alice Muraro nei 400 ostacoli e da Laura Pellicoro negli 800 metri con la prima che ha dominato come da pronostico, realizzando anche un eccellente primato personale di 55″48, in una gara dove ha preso il comando dall’ottava barriera e poi ha guadagnato un grande margine sulle avversarie, con la brasiliana Marlene Santos seconda in 56″45 e l’ungherese Sara Mato terza con 56″58.

Per la 22enne studentessa veneta in management e strategia d’impresa, che compirà i 23 il prossimo 14 agosto, anche la soddisfazione di essere diventata l’ottava italiana di sempre nella disciplina in cui ha regalato all’Italia il terzo oro consecutivo nella manifestazione universitaria, dopo quelli di Ayomide Folorunso nelle edizioni di Taipei 2017 e Napoli 2019. Molto brava anche la mezzofondista Laura Pellicoro, atleta nata a Vimercate ma cresciuta agonisticamente a Besana Brianza dove per alcuni anni si è incrociata nei suoi allenamenti con Filippo Tortu, che è stata protagonista di una splendida rimonta negli 800 metri dopo essere uscita dall’ultima curva in quarta posizione e, allargandosi sino alla terza corsia, ha prevalso in un duello spalla a spalla con l’ugandese Knight Aciru, con il crono di 2’04″20 rispetto al 2’04″34 dell’avversaria, mentre dietro si sono piazzate la sudafricana Charne Swart in 2’04″73, e la polacca Margarita Koczanowa con 2’04″86, quarta dopo essere stata a lungo in testa.

Da tre stagioni la 22enne brianzola vive oltreoceano, a Portland in Oregon (Usa) dove studia biologia, e alle Universiadi è iscritta anche nei 1500 in cui quest’anno si è messa in evidenza per i suoi progressi sino a 4’08″52. Nella terza finale in cui era impegnata un’azzurra, quella del giavellotto, Federica Botter, ha chiuso undicesima con 48,79.