Doppio argento azzurro nella prima giornata degli Europei U23

Per Mihai e Cosi due secondi posti nella 20 km di marcia

Ottimo inizio dei Campionati Europei under 23 di Espoo in Finlandia dove, nella giornata inaugurale dedicata alla 20 km di marcia, l’Italia ha subito ottenuto due medaglie d’argento grazie alla ventenne veronese Alexandrina Mihai, che ha anche realizzato il proprio personale con 1h32″32, mentre tra gli uomini tramite il fiorentino Andrea Cosi, il quale con 1h23’02 ha così migliorato il bronzo di due anni fa nella stessa manifestazione a Tallinn in Estonia.

Particolarmente significativa l’impresa della marciatrice veneta di Soave, che attendeva da anni di poter indossare la maglia azzurra in un evento internazionale e finalmente l’ha onorata con una medaglia, lei che è nata in Moldavia ma vive in Italia dall’età di cinque anni ed ha lungo atteso la cittadinanza italiana arrivata soltanto nello scorso settembre.

Nella sua gara la vittoria è andata alla francese Pauline Stey in 1h31’17, in fuga dal quarto chilometro di gara mentre anche il bronzo è andato alla squadra transalpina con Camille Moutard terza in 1h35’40, ma staccata fin da subito dall’azzurra che ha coperto i venti giri del circuito totalmente in solitaria.