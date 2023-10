Domenica i mondiali militari di mezza maratona

In gara Meucci e Chiappinelli tra gli uomini, Epis e Yaremchuk tra le donne

© Getty Images

Domenica mattina a Lucerna, in Svizzera, si svolgerà la prima edizione dei campionati mondiali militari sulla distanza dei 21,097 km, dove vi sarà la presenza di otto atleti italiani in una gara organizzata dalla Federazione internazionale degli sport militari che si terrà su un percorso che in buona parte è disegnato lungo il lago dei Quattro Cantoni.

Si gareggerà anche a squadre, e l’Italia si presenta con molti dei suoi interpreti più qualificati nelle corse su strada in generale, con la presenza anche dell’ex campione europeo della maratona di Zurigo 2014, Daniele Meucci, il migliore degli azzurri nei 42,195 km dei Mondiali di Budapest per effetto del decimo posto ottenuto ad agosto nella rassegna iridata.

Il 38enne pisano ha già corso due volte quest’anno anche sulla distanza della mezza, alla RomaOstia in 1h02’36, dove già corse in 1h00’11 nel 2021, e a Reggio Emilia in 1h03’49.

Sulle strade di Budapest si era ben comportato anche Yohanes Chiappinelli dove aveva chiuso undicesimo, poi impegnato in un altro evento mondiale, quello di Riga del 1° ottobre dove ottenne 1h01’37, e in Svizzera il senese si misurerà ancora con la mezza maratona, per la quale sono stati convocati anche Giuseppe Gerratana, vincitore lo scorso anno della maratona di Torino, e Ahmed Ouhda.