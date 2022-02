Domenica Crippa nella Napoli City Half Marathon

Tra le donne l'azzurra di origini ucraine Sofiia Yaremchuk

Non solo il grande ritorno in una competizione italiana di Marcell Jacobs domenica 27 febbraio, ma anche una interessante mezza maratona che si correrà nello splendido scenario di Napoli, con la partecipazione di vari atleti di ottimo livello che cercheranno di abbattere il muro dell’ora sui 21,097 km del percorso, impresa mai riuscita a nessuno visto che il record della gara appartiene al keniano Henry Rono che, nel 2020, vinse con il tempo di 1h00’04.

Se in queste occasioni l’attenzione va spesso agli atleti africani, capaci quasi sempre di grandi prestazioni, ce ne saranno quattro con personali inferiori ai sessanta minuti quali l’etiope Solomon Berihu (59’17) e i keniani Augustine Kiprono Choge (59’26), Amos Kurgat (59’34) e Wisley Kibichii (59’57), i favori della vigilia vanno però a uno specialista bianco, lo svizzero primatista d’Europa sulla mezza maratona Julien Wanders che nel 2019, a Ras Al Khaimah, corse in 59’13.

Naturalmente nutrita sarà la partecipazione degli atleti azzurri in questa nona edizione della Napoli City Half Marathon, che si disputò per la prima volta nel 2014, con notevole curiosità per la seconda esperienza, su tale distanza, di Yeman Crippa che lo scorso anno al debutto sui 21,097 km, nella manifestazione disputata all’aeroporto di Siena Ampugnano, si ritirò dopo una manciata di chilometri per un fastidio al fianco.