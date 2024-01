Domenica a Modugno la nuova maratona di marcia

SPRINTNEWS

Stano e Palmisano per sperimentare la nuova gara del panorama olimpico

Si è molto parlato negli ultimi mesi della nuova disciplina olimpica della marcia, la staffetta mista sui 42,195 km che rappresenta la distanza tipica della maratona, talora pure con un certo scetticismo oltre che rammarico da parte di tanti atleti perché di fatto sostituisce le prove più lunghe della specialità, rappresentate dalla 35 e dalla 50 km, ma adesso è tempo di provare questa nuova gara per prepararla al meglio in vista dell’appuntamento a cinque cerchi di Parigi, ma soprattutto più a breve per le gare di qualificazione che potrebbero consentire l’accesso alla manifestazione olimpica anche a più di una squadra azzurra.

L’appuntamento per l’esordio sulle strade nostrane della staffetta è per domenica 21 gennaio in Puglia, terra di tanti illustri specialisti della marcia, a Modugno in provincia di Bari e vedrà la presenza di varie squadre tra cui la più attesa è quella composta dai due campioni olimpici, Massimo Stano e Antonella Palmisano, ma interessante anche vedere all’opera insieme Francesco Fortunato e Valentina Trapletti, Andrea Cosi e Alexandrina Mihai, Riccardo Orsoni e Federica Curiazzi, Andrea Agrusti e Sara Vitiello. Un evento tutto da scoprire, un territorio fin qui inesplorato ma che va certamente approfondito nei minimi dettagli, per cui il Modugno Walk Race sarà il primo banco di prova agonistico in un meeting internazionale che vedrà la partecipazione anche di vari team composti da marciatori provenienti dall’estero. Per ogni coppia di atleti vi saranno due frazioni a testa, alternate con le distanze di 11,195 km per la prima degli uomini, 10 km per la seconda delle donne, 11 km per la terza degli uomini e 10 km per la quarta finale delle donne.