Domani un grande Campaccio con Ebenyo e Battocletti

SPRINT NEWS

L'azzurra proverà a ridare il successo all'Italia dopo 30 anni nella classica campestre

Il keniano Daniel Simiu Ebenyo partirà domani come favorito nella gara maschile della 67esima edizione del Campaccio-International Cross Country che si disputerà come da tradizione a San Giorgio su Legnano e rappresenta la tappa italiana del World Athletics Cross Country Tour Gold, il principale circuito internazionale di corse campestri.

Ebenyo ha ottenuto il sesto posto ai Campionati Mondiali di cross di Bathurst lo scorso febbraio e ha poi vinto la medaglia d’argento nei 10.000 m ai Campionati Iridati di Budapest e nella mezza maratona ai Campionati Mondiali di Corsa su Strada di Riga, per cui va certamente considerato un atleta di grande spessore tecnico come dimostrato anche nel corso della sua ultima gara, il 17 dicembre a Calcutta in India dove il 28enne ha vinto la 25 km con il record mondiale sulla distanza di 1h11’13.

Tra i suoi principali avversari nella corsa ci sarà certamente l’ugandese Oscar Chelimo, alla sua terza apparizione al Campaccio dopo il terzo posto del 2021 e il quarto del 2022, fratello minore di Jacob Kiplimo, che ha vinto il bronzo mondiale dei 5000 metri in pista nei mondiali di Eugene 2022 e si è classificato terzo recentemente nel Cross Internacional de San Sebastian, evento d’argento del World Cross Country Tour a novembre.