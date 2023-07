Domani tanta Italia nel meeting di Montecarlo

Debutto a sorpresa anche di Elena Carraro sui 100 ostacoli donne

Sarà un grande venerdì di atletica quello di domani sera in occasione di uno più affascinanti appuntamenti annuali con la Diamond League, quello del Principato di Monaco con il classico Meeting di Montecarlo che vedrà la partecipazione di tantissime stelle di primaria grandezza, ma anche di 4 azzurri di cui tre già molto noti a livello internazionale, quali Larissa Iapichino nel salto in lungo, Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, Yeman Crippa nei 5000 metri, ma pure una giovane debuttante nel più importante circuito mondiale esistente, la specialista dei 100 ostacoli Elena Carraro, che sino a poche settimane non si sarebbe mai immaginata di poter vivere una simile esaltante esperienza e, a dire il vero, neanche sino a poche ore fa in quanto è stata chiamata a sorpresa rendendo il suo esordio ancora più avvincente.

Per la 22enne atleta bresciana che ricordiamo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei under 23 di Espoo sabato scorso, in una stagione in cui si è portata a 12″89 di migliore prestazione italiana promesse, vi saranno avversarie prestigiosissime quali l’ex primatista del mondo la statunitense Kendra Harrison, la sua connazionale oro mondiale di Doha 2019 Nia Ali, le altre americane Alaysha Johnson e Tia Jones, la giovane fuoriclasse polacca Pia Skrzyszowska e la francese Laeticia Bapte.