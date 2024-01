Domani Dosso debutta a Lodz sui 60 metri

Nella Orlen Cup in Polonia l'esordio anche di Fabbri nel peso e Simonelli sui 60 ostacoli

Dopo le due settimane di raduno a Tenerife e il ritorno allo stadio Paolo Rosi di Roma, la primatista italiana dei 60 e 100 metri, Zaynab Dosso, comincia il proprio 2024 agonistico con il doppio sprint proprio sulla distanza più veloce delle gare al coperto, nella Orlen Cup di Lodz, meeting Bronze del World Indoor Tour, dove sabato pomeriggio sarà subito molto impegnata dalla beniamina di casa, la polacca Ewa Swoboda, specialista tra le più forti del continente con la quale ha duellato nella passata edizione chiudendo al secondo posto ma con lo stesso tempo di 7″14 con cui ha eguagliato il già suo record nazionale.

La gara dell’anno scorso fu per Zaynab un’autentica beffa, in quanto ai 50 metri era in testa con una progressione spettacolare, ma gli ultimi appoggi le hanno procurato un infortunio al bicipite femorale, senza il quale avrebbe chiuso ancor meglio dell’ottimo crono finale registrato, ma soprattutto ne hanno compromesso l’intera scorsa stagione indoor che invece, quest’anno, spera sia particolarmente proficua con il grande obiettivo davanti dei Mondiali indoor di Glasgow, preludio delle gare all’aperto sui 100 metri con Europei di Roma e Olimpiadi di Parigi.

C’è meno di un’ora tra la prima e la seconda gara, dalle 18.33 della batteria alle 19.30 della eventuale ma probabile finale, ma sarà solo un test per saggiare la condizione in vista degli altri impegni prima dell’evento iridato in Scozia, con la Copernicus Cup di Torun il 6 febbraio, gli Assoluti indoor di Ancona il 18 e l’Istaf Indoor di Berlino il 23.