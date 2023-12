Crippa e Battocletti alla BOclassic di Bolzano

I due grandi mezzofondisti azzurri protagonisti attesi della tradizionale gara di fine anno

Ultimo dell’anno per l’atletica italiana da festeggiare sulle strade di Bolzano con la quarantanovesima edizione della BOclassic, una corsa diventata ormai da anni una tradizione celebrata dalla presenza di tanti atleti di primo piano, ed anche oggi la competizione vedrà la presenza di tanti campioni quali su tutti Nadia Battocletti e Yeman Crippa, pronti a salutare il 2023 nell’ottica della nuova stagione che li vedrà sicuramente concentrati verso gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi.

Tanti i possibili protagonisti a livello maschile a cominciare dal keniano Sabastian Sawe, oro mondiale della mezza maratona, che sarà certamente l’atleta da battere sui 10 km del percorso anche se Crippa, campione d’Europa dei 10.000 in pista l’anno scorso, proverà a riportare l’Italia alla vittoria in questo evento dopo l’ultimo acuto di Eyob Faniel del 2019, ma certamente pericoloso sarà anche il sudafricano Maxime Chaumeton, che l’anno scorso aveva dettato il ritmo per sei giri e aveva concluso la gara al terzo posto.