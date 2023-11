Crippa a Venaria Reale in attesa degli Eurocross di Bruxelles

Domani si gareggia sul percorso modificato dei campionati continentali dell'anno scorso

Si correrà domani 19 novembre l’International Cross La Mandria, nello spazio esistente tra tra il Parco La Mandria e la Residenza Sabauda di Venaria Reale, su un percorso però diverso rispetto a quello dove l’anno scorso si disputarono gli Europei di corsa campestre, in quanto si è voluto renderlo più simile a quello della prossima edizione continentale, in programma a Bruxelles il 10 dicembre prossimo.

Il contesto, in ogni caso, sarà sempre quello affascinante del 2022 con un passaggio all’interno della Galleria delle Carrozze al quale si uniscono per la prima volta i cortili e i Giardini Marchesali, e molti saranno anche gli atleti che hanno vissuto l’esperienza europea dell’anno scorso a cominciare dall’azzurro campione d’Europa dei 10.000 in pista, ma anche pluriprimatista italiano di svariate discipline, Yeman Crippa, al rientro da uno stage di quasi un mese in altura a Iten in Kenya.

Complessivamente saranno oltre 400 gli iscritti, tra cui in ambito maschile vanno segnalati sui 9800 metri del cross lungo oltre a Crippa, anche Pasquale Selvarolo galvanizzato dal crono di 1h00’32 nella mezza maratona di Ravenna dello scorso fine settimana, ma anche il campione europeo della staffetta di cross del 2022, Yassin Bouih, il marocchino Mohamed El Ghazouany, l’etiope Nibret Kinde Mogese, il tunisino Mohamed Ibrahim, i primi due classificati del Cross Valmusone di domenica scorsa, Luca Alfieri e Italo Quazzola, il campione italiano di corsa campestre Marco Fontana Granotto e il vincitore del Cross della Valsugana Samuel Medolago.