Chepngetich sensazionale nella maratona di Chicago

La keniana sfiora il record del mondo dominando in 2h14'18

La keniana Ruth Chepngetich, come da pronostico, ha vinto la 44esima edizione della Bank of America Chicago Marathon, gara del circuito World Athletics Elite Platinum Label, con lo straordinario crono di 2h14’18 che l’ha portata a sfiorare il primato del mondo sui 42,195 km di soli 14 secondi.

Il connazionale Benson Kipruto ha realizzato una doppietta keniana, vincendo la gara maschile in 2h04’24, il terzo tempo più veloce sulle strade di Chicago.

La campionessa del mondo di Doha 2019 é partita fortissima transitando al 5° km in 15’11 con un vantaggio di 45 secondi sull’etiope Ruti Aga e sulla keniana Vivian Kiplagat, per poi aumentare il suo vantaggio a 1’55 al passaggio al 10 km in 30’40, transitare al 15° km in 46’19, al 20° in 1h02’10 e, al passaggio intermedio dei 21,097 km, in 1h05’44 con un vantaggio di oltre un minuto rispetto al passaggio del record del mondo con un gap di oltre quattro minuti nei confronti del gruppo delle inseguitrici, guidato dalla statunitense Emily Sisson.

Chepngetich ha proseguito la gara su ritmi forsennati correndo la frazione successiva di 5 km in 15’53 ed è passata al 25° km in 1h18’03 con un vantaggio di oltre due minuti sul passaggio del record del mondo.