Chebet e Kiplimo dominano nel cross di Atapuerca

Conferma dei campioni del mondo di corsa campestre

I campioni del mondo di corsa campestre Beatrice Chebet e Jacob Kiplimo hanno ottenuto vittorie convincenti nel Cross Internacional de Atapuerca, il secondo meeting Gold del World Athletics Cross Country Tour disputato ieri in Spagna, nel corso di una gara disputata in condizioni climatiche difficili, con raffiche di vento fino a 45 km/h e pioggia.

Nella gara femminile sugli 8 km del percorso, la keniana medaglia di bronzo mondiale dei 5000 metri, ha preso subito il comando della corsa insieme alle connazionali Edinah Jebitok e Lucy Mawia, ma poi quest’ultima ha perso presto terreno ed è stata raggiunta dall’ugandese Sarah Chelangat alla fine del chilometro iniziale e, poco dopo il primo giro di 2 km percorso in 6’06, il duo di testa Chebet e Jebitok ha rallentato leggermente ed è stato raggiunto proprio da Chelangat che aveva staccato Mawia, ed anche dall’etiope Likina Amebaw, vincitrice ad Amorebieta lo scorso fine settimana, che è partita in modo conservativo ma si è fatta strada raggiungendo le atlete in testa.

Dopo un secondo giro in 6’11, il quartetto di testa ha preceduto di 12 secondi Mawia, che ha preceduto la spagnola Majida Maayouf, la specialista britannica delle siepi Aimee Pratt e la sua connazionale Megan Keith, campionessa europea under 23 dei 5000 metri.