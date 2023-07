Charleston vince i Trials statunitensi sui 100 metri in 9″95

Definiti i velocisti USA per i mondiali di Budapest

Cravont Charleston ha trionfato nella finale dei 100 metri maschili dei Campionati Statunitensi sulla pista di Eugene in 9”95 precedendo di un solo centesimo il primatista mondiale dei 60 metri indoor Christian Coleman, nonché campione iridato sulla distanza a Doha 2019, secondo in 9″96.

Charleston, che aveva già battuto Coleman al Los Angeles Grand Prix con 9”91 e si era imposto nel due meeting finlandesi di Turku in 9”95 e di Kuortane in 9”90, è originario della North Carolina ed è allenato dal campione olimpico dei 110 metri ostacoli di Atlanta 1996 Allen Johnson.

La principale rassegna statunitense di atletica vale anche, come ben noto, quale Trials al fine di stabilire gli atleti che potranno iscriversi ai prossimi mondiali di Budapest in Ungheria e, in tale ottica, anche Noah Lyles si è qualificato sui 100 metri grazie al terzo posto in 10”00, potendo così doppiare la sua partecipazione anche nei 200 metri grazie alla wild card derivantegli dalla vittoria ai campionati di Eugene 2022.