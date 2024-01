Ceccarelli all’esame Ostrava sui 60 metri

Nella Repubblica Ceca il primo meeting Gold indoor

Ritorna sui blocchi di partenza Samuele Ceccarelli, campione europeo al coperto dei 60 metri a Istanbul 2023, dopo il debutto stagionale di Dortmund di dieci giorni fa, quando ha lasciato qualche piccolo dubbio sulla sua condizione fisica in quanto, al di là del crono nella finale della gara in cui si è piazzato quarto con 6″65, ha dato la sensazione di non riuscire ad imprimere alla sua corsa, dopo una sempre eccellente partenza, quella straordinaria progressione mostrata l’anno scorso.

In realtà però anche l’anno scorso, che ha visto l’esplosione agonistica del velocista toscano, nelle prime gare l’atleta si era espresso su crono ampiamente sopra i 6″60, per cui la gara odierna di Ostrava nella Repubblica Ceca sarà certamente un’ottima occasione per provare subito a fare meglio, con lo stimolo di avere avversari di buon livello quali su tutti la medaglia di bronzo nei 100 metri di Monaco 2022, il britannico Jeremiah Azu, e lo svedese Henrik Larsson che aveva vinto a Dortmund con 6″55, ma è stato poi squalificato per una precedente falsa partenza a seguito della quale aveva deciso di correre lo stesso sperando in un ricorso poi non accolto.

In ogni caso il grande obiettivo di Ceccarelli per la stagione al coperto, rappresentato dai Mondiali di Glasgow a inizio marzo, è ancora abbastanza lontano e c’è tutto il tempo per rifinirlo al meglio anche perché, a livello mondiale non vi sono stati ancora grandi squilli a parte quello del cubano che vive in Italia, Jenns Fernandez, capace domenica ad Ancona di portare il proprio personale a 6″48 di miglior prestazione dell’anno.