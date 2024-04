Britany Anderson grande stella dell’Athletic Elite Meeting

L'argento sui 100 H dei mondiali di Eugene impegnata nella sua gara e in due staffette

La nuova stagione all’aperto dell’atletica non passerà sabato prossimo 13 aprile solo dallo Stadio Ridolfi di Firenze, dove è prevista la prima tappa dello Sprint Festival, ma anche dall’Arena di Milano con la decima edizione dell’Athletic Elite Meeting ricca di grandi protagonisti internazionali quali su tutti, la ventitreenne giamaicana specialista dei 100 ostacoli Britany Anderson, primatista nazionale con 12″31 ma anche argento ai mondiali di Eugene 2022 dove fece addirittura meglio con 12″25 ventoso, la quale rientrerà in gara nella sua disciplina dopo oltre un anno, a causa di un grave infortunio che ne ha compromesso tutto il 2023 all’aperto.

L’atleta caraibica, tesserata per una società lombarda e allenata dal tecnico Marco Airale, già assistente in Florida di Rana Reider attuale allenatore di Marcell Jacobs, dopo una gara invernale introduttiva sui 60 piani a Berlino, farà finalmente il suo ritorno nei 100 ostacoli dopo oltre un anno e mezzo contro avversarie italiane tra cui l’argento europeo under 23 Elena Carraro, curiosamente nata nella sua stessa data del 3 gennaio 2001, oltre che altre interpreti lombarde di buon livello quali Silvia Taini e Rebecca Provenzi.

Per Anderson, in realtà, sarà una giornata test molto importante per verificare le sue condizioni fisiche ma anche di tenuta, in quanto è stata annunciata al via anche di due staffette del “Team Airale” con alcune compagne di allenamento molto quotate, a iniziare dalla 4×100 dove gareggerà con le britanniche Daryll Neita, bronzo europeo sui 100 metri a Monaco 2022 e cinque volte sul podio nella staffetta veloce tra Mondiali e Giochi Olimpici, oltre che con Amy Hunt, campionessa europea in carica under 23 nella 4×100.