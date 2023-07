Belocian realizza il miglior tempo europeo dell’anno sui 110 metri ostacoli

Grande impresa dell'ostacolista francese a La Chaux-de-Fonds in Svizzera

Il francese Wilhelm Belocian ha realizzato il sesto tempo più veloce al mondo e il miglior crono europeo, di questa stagione, nelle batterie dei 110 metri ostacoli maschili del Resisprint Meeting di La Chaux de Fonds con 13”07, prima di vincere la finale in 13”28 e riscattare la delusione della squalifica per partenza falsa nella Diamond League di Losanna.

L’azzurro Lorenzo Simonelli si è piazzato secondo con 13”54 dopo aver corso la batteria in 13”55 in una giornata non ideale a causa del vento contrario sul rettilineo opposto e della temperatura bassa di appena 15° C. L’ostacolista romano ha corso in 13”41 pochi giorni fa a Losanna sfiorando di un centesimo di secondo il suo record italiano under 23.