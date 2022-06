Bellò vince a Turku gli 800 metri in 1’59″84

SPRINTNEWS

Tutti i risultati dei Paavo Nurmi Games disputati in Finlandia

Splendida conferma della mezzofondista vicentina Elena Bellò che, ieri sera nei Paavo Nurmi Games di Turku tappa Gold del Continental Tour, si è confermata sotto la soglia dell’eccellenza dei due minuti sulla distanza degli 800 metri, dominando la competizione con il crono di 1’59″84 che le è valso anche il record della manifestazione. Elena era reduce dal brillante terzo posto ottenuto solo cinque giorni fa a Roma, nel corso del Golden Gala Pietro Mennea di Diamond League, quando ha fermato il cronometro a 1’58″97, per la sua prima volta in carriera sotto i due minuti. Ineccepibile la condotta di gara dell’azzurra che ha gestito i due giri con estrema lucidità, da assoluta protagonista, seguendo inizialmente la pacer polacca Aneta Lemiesz passata a 57″29 dopo 400 metri, e poi mettendosi in coda all’altra polacca Angelika Sarna che però ha pasticciato in curva perdendo l’equilibrio, mentre Elena stava comunque per superarla, e infatti è stata autrice di un’imperiosa progressione finale che le ha fatto aumentare il vantaggio sulle inseguitrici, con la britannica Ellie Baker seconda in 2’00″66 e la tedesca Katharina Trost terza in 2’00″80.

In evidenza nel meeting intitolato al leggendario mezzofondista finlandese capace di vincere ben 12 medaglie olimpiche tra il 1920 e il 1928, di cui nove d’oro, anche altre due azzurre a cominciare dalla saltatrice in alto Elena Vallortigara che ha realizzato il suo miglior salto in alto dell’anno con 1,94, e ha migliorato di due centimetri la misura di 1,92 ottenuta sia nelle indoor che nella prima parte della stagione all’aperto.