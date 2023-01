Battocletti sfida Kipkemboi e Daniel nel Campaccio

© Getty Images

La keniana Margaret Chelimo Kipkemboi e l’etiope Rahel Daniel, rispettivamente medaglia di bronzo e quinta classificata sulla distanza dei 10.00 metri ai campionati del mondo di Oregon 2022, saranno certamente le principali protagoniste femminili della 66esima edizione del Campaccio-International Cross Country di San Giorgio su Legnano, la decima gara Gold del World Athletics Cross Country Tour di questa stagione, in programma nel primo pomeriggio di oggi 6 gennaio. La sfida italiana alle due fortissime africane sarà portata soprattutto dalla 22enne mezzofondista Nadia Battocletti, grande specialista delle gare in pista con particolare riferimento ai 5000 metri, ma con una passione innata per le corse campestri ereditata dal padre Giuliano, anche suo allenatore, che le ha fatto iniziare la carriera nelle gare giovanili proprio del Campaccio.