Assegnati 6 Oscar mondiali per l’atletica 2023

Il principale premio di fine anno conferito a 3 atleti per categoria

Nella cerimonia di premiazione degli Awards 2023 dell’atletica mondiale che, per le principali categorie assolute maschili e femminili, vedevano in lizza cinque straordinari atleti e atlete, vi è stata alla fine la sorpresa che sono stati assegnati 6 premi totali divisi a seconda che fossero per uomini o donne, tra discipline della pista, della pedana o su strada, in modo da poter dare il giusto riconoscimento al maggior numero possibile di candidati perché, veramente, quest’anno la scelta era più problematica che mai.

I riconoscimenti sono stati quindi conferiti al maschile allo svedese Armand Duplantis specialista del salto con l’asta, al velocista statunitense Noah Lyles e al keniano neo primatista del mondo nella maratona Kelvin Kiptum, mentre al femminile alla connazionale di quest’ultimo Faith Kipyegon, straordinaria interprete del mezzofondo, alla venezuelana Yulimar Rojas sensazionale specialista del salto triplo e, per la gare su strada, a un’altra recente primatista del mondo della maratona l’etiope Tigist Assefa.

Le principali imprese maschili dell’anno di questi straordinari campioni sono state, per quanto riguarda Lyles, le tre medaglie d’oro iridate di Budapest nei 100, 200 e staffetta 4×100 metri, per Duplantis i due ennesimi record del mondo realizzati sia al coperto che all’aperto mentre, per Kiptum, lo straordinario merito di aver spostato i confini della maratona, correndo a Chicago in 2h00’35 dopo essersi imposto anche in un’altra grande 42,195 dell’anno quale quella di Londra in 2h01’25.