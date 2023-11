Arese domani nel Cross Valmusone

Primo impegno stagionale del campione europeo 2022 di campestre nella staffetta

Secondo evento per la stagione italiana della corsa campestre con il Cross Valmusone, di domenica 12 novembre, che si correrà a Osimo in provincia di Ancona e che festeggerà la sua undicesima edizione con vari attesi protagonisti tra cui su tutti spicca il nome di Pietro Arese, grande specialista dei 1500 metri in pista dove ha sfiorato la finale ai Mondiali di Budapest realizzando il proprio personale di 3'33″11, ma anche campione europeo in carica della staffetta di cross a Venaria Reale 2022, il quale si cimenterà nella prova dei 10 chilometri su una distanza per lui abbastanza insolita.

Sarà per l’atleta torinese un test/allenamento, con l’obiettivo di finalizzare l’attuale preparazione in vista della gara dei campionati europei di cross del 10 dicembre prossimo a Bruxelles, dove proverà insieme ai suo compagni di squadra a difendere il titolo nella prova della 4 x 1500 metri.

Dopo la manifestazione nazionale di apertura dello scorso weekend a Levico Terme in provincia di Trento, in vista degli appuntamenti delle prossime settimane, saranno tanti gli atleti di buono spessore tecnico in competizione domani nell’ottica delle convocazioni per la rassegna continentale nella capitale belga, a cominciare al maschile dal campione italiano dei 5000 metri Jacopo De Marchi, e poi dal maratoneta Stefano La Rosa, da Luca Alfieri con i compagni di squadra Italo Quazzola e Andrea Sanguinetti, per finire con Luca Ursano e la promessa Nicolò Bedini.

La sfida femminile sui 7 chilometri vedrà invece il probabile confronto tra due piemontesi, Valentina Gemetto, terza un paio di mesi fa ai campionati italiani nei 10 km su strada oltre che nei 5000 agli assoluti, ed Elisa Palmero, che invece quest’anno sui 10.000 è stata terza ai campionati italiani prima di debuttare in Nazionale maggiore nella Coppa Europa sulla stessa distanza.

Entrambe in marzo sono salite sul podio alla rassegna tricolore di cross, con Palmero seconda e Gemetto terza, mentre nella scorsa edizione del Valmusone erano finite a posizioni invertite.

Da seguire anche Federica Zanne, azzurra agli ultimi Eurocross, Michela Cesarò e la campionessa italiana di corsa in montagna Vivien Bonzi senza dimenticare l’under 23 Agnese Carcano.

Previsto anche il cross corto di 3 km con Micol Majori mentre, in chiave giovanile al maschile nei 6 km al via tra gli altri il burundese Lionel Nihimbazwe e Francesco Ropelato, al femminile nei 4 km Adele Roatta e le gemelle Elena Ribigini e Laura Ribigini.