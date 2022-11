Aouani e Arnaudo in grande condizione per gli Eurocross

Iliass Aouani conferma la sua eccellente condizione mostrata nelle uscite internazionali del World Cross Country Tour Gold e domina la gara test in vista degli Europei dell’11 dicembre, il J Medical Cross svoltosi nella splendida cornice del Parco La Mandria di Venaria Reale, con il crono di 29’34 sul percorso di 10 km.

Dietro a Iliass che sarà quindi la punta azzurra per gli Eurocross insieme a Yeman Crippa ieri non presente, si piazza un brillante Osama Zoghlami in 29’50 che supera di poco il fratello di Yeman, Neka Crippa terzo in 29’52, mentre vanno considerate buone le prestazioni del rientrante Eyob Faniel, sesto in 30’28 su un terreno e una distanza per lui non più congeniali, e del primatista italiano dei 10 km su strada, Yohanes Chiappinelli, quarto con il tempo di 30’00.

Nella gara femminile corsa sulla distanza degli 8 km, altrettanto convincente prestazione della 22enne piemontese Anna Arnaudo con il tempo di 27’48, a conferma ancora una volta della sua grande crescita agonistica, che da un segnale forte in vista dei campionati continentali sul fatto che anche lei potrà essere grande protagonista, nella gara per il titolo europeo under 23, insieme a Nadia Battocletti.