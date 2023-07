Al via i campionati europei under 23

La squadra azzurra pronta per un'altra grande edizione dopo quella del 2021

Inizia oggi 12 luglio a Espoo in Finlandia la 14esima edizione dei Campionati Europei under 23 di atletica, con la compagine italiana che si presenta carica e motivata anche nel ricordo delle 11 medaglie conquistate nella stessa manifestazione del 2021 a Tallinn in Estonia, che saranno l'obiettivo da cercare di avvicinare il più possibile per un'altra grande impresa.

Le prime medaglie da assegnare saranno nel pomeriggio odierno quelle della marcia dove si gareggerà sui 20 km, dove potranno recitare un ruolo di rilievo Andrea Cosi tra gli uomini, molto cresciuto negli ultimi tempi e che vanta il secondo accredito tra gli iscritti dietro lo spagnolo Paul McGrath, ma anche Alexandrina Mihai tra le donne con il terzo tempo dietro le francesi Camille Moutard e Pauline Stey, la quale dovrà vedersela pure con la temibile ceca Eliska Martinkova in quella che sarà per lei, di origine moldava, la prima gara con la maglia azzurra in un campionato internazionale.

Il clou dell’evento costituito dalle gare in pista inizierà però domani con la presenza di tanti atleti azzurri in grado di puntare molto in alto, a cominciare da Larissa Iapichino che sarà impegnata in una competizione di salto in lungo dove troverà avversarie di valore quale su tutte la tedesca Mikaelle Assani capace di portare il proprio personale a 6,91 alla fine di maggio, anche se poi non ha confermato tali livelli e anche domenica scorsa ha ottenuto la misura di 6,50 ai campionati nazionali del suo paese.

Tra le iscritte anche le spagnole Tessy Ebosele e la multiplista Maria Vicente, dotate di un personale di 6.80, le svedesi Maja Askag (già oro mondiale ed europeo U20 nel lungo e nel triplo) e Tilde Johansson, per cui sarà per la saltatrice fiorentina un impegno stimolante al punto giusto, nell’ottica del percorso di avvicinamento verso l’obiettivo primario della stagione rappresentato dai Mondiali di Budapest ad agosto.

Nella gara femminile sarà impegnata anche Arianna Battistella, mentre al maschile ci sarà l’azzurro Kareem Mersal, accreditato di un interessante 7,83 stagionale, insieme a Leonardo Pini.