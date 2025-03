Tennis, Wta Indian Wells: Andreeva e Swiatek in semifinale

Iga Swiatek raggiunge la semifinale del Wta 1000 di Indian Wells, il BNP Paribas Open. Swiatek, due volte vincitrice a Indian Wells (2w-2 il suo bilancio vittorie-sconfitte), ha sconfitto 6-3 6-3 la cinese Qinwen Zheng che l'aveva sconfitto in semifinale nel torneo olimpico. Ha firmato così la settima vittoria in otto confronti diretti. In semifinale affronterà la 17enne Mirra Andreeva, la più giovane a raggiungere due semifinali consecutive nei Wta 1000 dopo Victoria Azarenka dal 2009, quando sono stati introdotti nel calendario Wta. La russa, in campo come atleta neutrale, ha sconfitto 7-5 6-3 Elina Svitolina (23 del ranking) e ha così completato il 14mo successo in 15 partite contro avversarie fuori dalla Top 20 nel 2025.