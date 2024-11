Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe hanno vinto il torneo di doppio delle Wta Finals, in corso a Riyad, in Arabia Saudita. La giocatrice canadese e quella neozelandese hanno battuto in finale la coppia formata dalla statunitense Taylor Townsend e la ceca Katerina Siniakova con il punteggio 7-5, 6-3 in un'ora e 35' di gioco.