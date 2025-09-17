Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Vuelta: proteste pro Palestina, chieste multe per 17 persone

17 Set 2025 - 19:46

In Spagna la Commissione statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport, che dipende dal Consiglio superiore dello Sport, ha proposto di sanzionare 17 persone per gli incidenti che si sono verificati in diverse tappe della Vuelta Ciclista a España. Le multe vanno dai 3mila ai 4mila euro, oltre al divieto di accesso agli eventi sportivi per un periodo di sei mesi, riferisce il ministero dell'Interno in una nota. I procedimenti riguardano interventi della polizia nazionale e della Guardia civil nei tratti Laredo-Los Corrales de Buelna, Avilés-La Farrapona e Aveiga-Monforte de Lemos. La competizione sportiva è stata segnata dalle proteste pro Palestina. I manifestanti hanno contestato la partecipazione della squadra Israel-Premier Tech di proprietà dell'uomo d'affari israelo-canadese Sylvan Adams, che ha svolto un ruolo chiave nella promozione di Israele attraverso lo sport e che è considerato vicino al premier Benjamin Netanyahu.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:21
DICH TAMBERI DA TOKYO 14/9 DICH

Tamberi: "Dispiace molto, non ho azzeccato neanche un salto"

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

02:12
DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

01:03
DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

03:07
DICH SIMONE ANZANI VOLLEY DICH

Anzani: "La sconfitta con il Belgio incidente di percorso"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

00:44
DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

01:18
DICH AOUANI POST MONDIALE DICH

Atletica, Aouani: "Los Angeles? Ci credo"

00:51
MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

01:40
Maratona, Aouani bronzo

Maratona, Aouani bronzo

03:22
DICH BRONZO ILIASS AOUANI DICH

Aouani, bronzo da brividi: "Dedicata a mio padre che lavora in cantiere"

02:21
DICH TAMBERI DA TOKYO 14/9 DICH

Tamberi: "Dispiace molto, non ho azzeccato neanche un salto"

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

DICH BRONZO ILIASS AOUANI DICH

Aouani, bronzo da brividi: "Dedicata a mio padre che lavora in cantiere"

Sportmediaset piange Franco Ligas, telecronista e narratore con competenza, ironia e passione autentica

DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:47
Basket, Memorial Brusinelli a Trento: in gara Trapani, Udine e Sassari
19:46
Vuelta: proteste pro Palestina, chieste multe per 17 persone
18:03
Sci, Franzoso: Innerhofer e altri azzurri rientrano dal Cile
17:51
Billie Jean King Cup: è l'Ucraina l'avversaria dell'Italia in semifinale
17:05
Tennis, Volandri: "Con la Spagna sarebbe stata sfida più stimolante"