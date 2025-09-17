Vuelta: proteste pro Palestina, chieste multe per 17 persone

In Spagna la Commissione statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport, che dipende dal Consiglio superiore dello Sport, ha proposto di sanzionare 17 persone per gli incidenti che si sono verificati in diverse tappe della Vuelta Ciclista a España. Le multe vanno dai 3mila ai 4mila euro, oltre al divieto di accesso agli eventi sportivi per un periodo di sei mesi, riferisce il ministero dell'Interno in una nota. I procedimenti riguardano interventi della polizia nazionale e della Guardia civil nei tratti Laredo-Los Corrales de Buelna, Avilés-La Farrapona e Aveiga-Monforte de Lemos. La competizione sportiva è stata segnata dalle proteste pro Palestina. I manifestanti hanno contestato la partecipazione della squadra Israel-Premier Tech di proprietà dell'uomo d'affari israelo-canadese Sylvan Adams, che ha svolto un ruolo chiave nella promozione di Israele attraverso lo sport e che è considerato vicino al premier Benjamin Netanyahu.