Volley Nations League, Antropova: "Siamo pronte per la sfida agli Usa"

"Credo che sia importante approcciare una partita alla volta in questa fase. Non dobbiamo pensare alla striscia vincente o al fatto che siamo imbattute ma solo concentrarci su quello che dobbiamo fare per vincere il prossimo match - ha aggiunto l'opposta azzurra nella conferenza stampa ufficiale di presentazione delle Finals 2025 - Non credo che ci sia un segreto particolare dietro al nostro momento attuale ma piuttosto che sia frutto di un mix importante in cui tutto sta funzionando. Detto questo, finora, non abbiamo raggiunto niente e quindi sarà importante continuare a lavorare duramente per fare bene a partire da queste Finals. È importante, ripeto, non pensare a tutti questi numeri, al record, all'imbattibilità ma piuttosto concentrarsi intensamente su quello che dobbiamo fare. Noi internamente siamo concentrate su questo, dando il massimo in allenamento per giocare al meglio ogni partita". Nel corso della conferenza è stato anche svelato il nuovo trofeo della Volleyball Nations League: più imponente, con una struttura in argento e dettagli d'oro, il nuovo trofeo è la rivisitazione dell'oramai iconica ed apprezzata VNL cup.