Prosegue il percorso netto della Prosecco Doc Imoco Conegliano al Mondiale per club di volley femminile. Le venete hanno battuto 3-0 (25-21, 25-20, 25-19) il Nec Red Rockets Kawasaki, chiudendo al primo posto il girone B del torneo attualmente in corso in Cina grazie alla terza vittoria in altrettante partite. Domani sono in programma le semifinali.