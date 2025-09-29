Logo SportMediaset
Volley, Giani: "Scuola italiana la migliore, Mondiale meritato"

29 Set 2025 - 12:27

"La pallavolo italiana è la più forte al mondo per la scuola. A partire dalla formazione degli allenatori fino a tutto il lavoro dei club e della federazione ti porta ad avere atleti di livello, che poi vanno cresciuti all'interno dei club. La parte giovanile è importante, ma poi quanto un atleta diventa adulto deve fare esperienze di livello. Il nostro campionato italiano è il più forte e permette a tanti atleti italiani e non solo di crescere. Atleti più organizzazione più idee degli allenatori: è la formula vincente". Così Andrea Giani, ct della nazionale maschile francese e uno dei simboli della generazione dei fenomeni degli anni '90, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sul trionfo mondiale degli azzurri di Fefè De Giorgi. "Come ha detto Fefè, la stagione non è stata facile - ha detto Giani - L'Italia era reduce da un bronzo olimpico perso con gli Stati Uniti, ha cambiato diversi giocatori, ha perso la finale di Vnl con la Polonia e in questo mondiale non ha avuto a disposizione Lavia per infortunio. Ma il gruppo ha lavorato forte. Perdere una partita in un girone ci può stare, soprattutto quando giochi contro squadre che affronti poche volte come il Belgio. Poi la reazione ai quarti col 3-0 è la fotografia della forza della squadra. Dagli ottavi alla finale l'Italia ha perso un set, ha vinto 3-0 contro una delle squadre più forti del mondo come la Polonia. E lo ha fatto con la qualità del gioco, con giocatori estremamente lucidi, con un apporto dalla panchina decisivo". 

Quello appena finito è stato il mondiale delle sorprese: "I due tabelloni sono stati un po' falsati - ha osservato Giani - In una parte c'erano squadre di seconda e terza fascia, nell'altra c'erano tutte le big. Già dagli ottavi le partite erano di livello. Noi (la Francia, ndr) non abbiamo fatto un mondiale all'altezza, ma bisogna accettare il verdetto del campo. L'Italia ha battuto Argentina, Belgio, Polonia. Poco da dire, ha meritato il mondiale. Non era la favorita, ma ha lavorato sapendo di avere del potenziale. Lo dico dal 2021: le due squadre più forti sono Polonia e Italia. Ma vincere e ripetersi è sempre molto difficile". Per Giani De Giorgi "è un allenatore vincente che ha tanta esperienza, in Italia e all'estero. Quando vinci, vuol dire che hai qualità indiscusse. Poi è una grande persona, ha un suo metodo, dalla disciplina alla parte tecnica, le sue squadre giocano sempre bene. Sotto pressione è riuscito ad arrivare a vincere e rivincere".

Manca solo il titolo olimpico: "Il titolo olimpico è un'altra storia - ha spiegato - Dall'89 a oggi, abbiamo vinto tutto. Ci manca questo oro olimpico, ma arriverà. Aspettiamo questo oro da tantissimi anni, c'è poco da dire. Questa attesa genera una pressione un po' differente e ce la autogeneriamo. Vogliamo tutti vincerlo questo oro olimpico, passando il testimone da generazione a generazione. A volte quel qualcosa in più che potresti mettere non viene fuori per una questione di lucidità. Ma sono convinto che questo oro olimpico arriverà". Nostalgia dell'Italia? "Il nostro Paese è indiscutibile, ma come in tanti ambiti bisogna esplorare. Ho fatto la scelta di andare all'estero l'anno scorso, sono molto contento. Prossimo futuro? Non lo conosco, nello sport non si sa mai".

