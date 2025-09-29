Volley, Giani: "Scuola italiana la migliore, Mondiale meritato"

"La pallavolo italiana è la più forte al mondo per la scuola. A partire dalla formazione degli allenatori fino a tutto il lavoro dei club e della federazione ti porta ad avere atleti di livello, che poi vanno cresciuti all'interno dei club. La parte giovanile è importante, ma poi quanto un atleta diventa adulto deve fare esperienze di livello. Il nostro campionato italiano è il più forte e permette a tanti atleti italiani e non solo di crescere. Atleti più organizzazione più idee degli allenatori: è la formula vincente". Così Andrea Giani, ct della nazionale maschile francese e uno dei simboli della generazione dei fenomeni degli anni '90, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sul trionfo mondiale degli azzurri di Fefè De Giorgi. "Come ha detto Fefè, la stagione non è stata facile - ha detto Giani - L'Italia era reduce da un bronzo olimpico perso con gli Stati Uniti, ha cambiato diversi giocatori, ha perso la finale di Vnl con la Polonia e in questo mondiale non ha avuto a disposizione Lavia per infortunio. Ma il gruppo ha lavorato forte. Perdere una partita in un girone ci può stare, soprattutto quando giochi contro squadre che affronti poche volte come il Belgio. Poi la reazione ai quarti col 3-0 è la fotografia della forza della squadra. Dagli ottavi alla finale l'Italia ha perso un set, ha vinto 3-0 contro una delle squadre più forti del mondo come la Polonia. E lo ha fatto con la qualità del gioco, con giocatori estremamente lucidi, con un apporto dalla panchina decisivo".