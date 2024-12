In vendita da ieri, martedì 24 dicembre, i biglietti per le Finali di Coppa Italia Frecciarossa di volley femminile, l'evento organizzato all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nella città metropolitana di Bologna, in collaborazione con Master Group Sport. Sabato 8 febbraio si disputeranno le semifinali della Serie A1 alle 15.30 e alle 18, mentre domenica 9 febbraio spazio alla Finale di Serie A2, alle ore 12, e alla Finale di Serie A1, dalle 15.20.